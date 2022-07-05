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VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят
Архивное фото
Фото: Ole Spata/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российское представительство германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") закрывает офис в Нижнем Новгороде, где компания вела контрактную сборку на мощностях группы "ГАЗ" и сократит около 60 сотрудников собственного офиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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Концерн Volkswagen с начала весны не поставляет в Россию автомобили и не производит их на своем заводе в Калуге и на производственной площадке "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где ранее велась контрактная сборка Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, "Фольксваген Груп Рус" приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля", - сказали в пресс-службе VW.

Процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены, заверили в компании.

"В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек", - уточнили в пресс-службе.

Сокращение касается не производственного персонала "ГАЗа" и не производственной площадки, на которой велась контрактная сборка моделей VW, а только собственных сотрудников "Фольксваген Груп Рус".

В группе "ГАЗ" также подчеркивают, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка моделей VW, не планируется.

"Эта производственная площадка принадлежит "ГАЗу", и "ГАЗ" не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей. Сейчас на данном производстве сохраняется режим простоя, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и все соцгарантии", - сказали в пресс-службе компании.

Вместе с тем "ГАЗ" отмечает, что основные конвейеры Горьковского автозавода по выпуску техники российской марки продолжают работать в обычном режиме, по графику полной рабочей недели.

Volkswagen Нижний Новгород ГАЗ Фольксваген Груп Рус
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