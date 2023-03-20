В РФ увидели в заявлении США о недопустимости перемирия на Украине желание затянуть конфликт

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заявления из Белого дома о недопустимости перемирия на Украине подтверждают позицию США в пользу дальнейшего провоцирования конфликта и ее накачки вооружением, считают в Кремле.

"США действительно придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижению интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который сказал, что в Вашингтоне считают неприемлемым, если по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве прозвучат какие-либо призывы к перемирию на Украине.

Песков согласился с тем, что в Кремле фиксируют стремление США затянуть этот конфликт. "Да, видим", - сказал он.