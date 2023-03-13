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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Си Цзиньпин планирует встретиться в Москве с Путиным и затем поговорить с Зеленским

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала спецоперации на Украине планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским; вероятно, это произойдет после того, как он на следующей неделе посетит Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявили люди, знакомые с этим вопросом", - отмечает газета.

Ожидается, что переговоры председателя КНР и украинского президента состоятся в режиме видеосвязи.

Источники отметили, что планируемые контакты с лидерами РФ и Украины "отражают усилия Пекина сыграть более активную роль посредника" в урегулировании ситуации на Украине.

По данным собеседников WSJ, Си Цзиньпин, кроме поездки в РФ, также собирается посетить ряд европейских стран.

Между тем в Кремле не стали комментировать информацию о планируемом визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе, напомнив, что объявления о зарубежных визитах осуществляются сторонами синхронно, по взаимной договоренности.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявления о зарубежных визитах осуществляются синхронно, по взаимной договоренности сторон, когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России в интервью, опубликованном в газете "Известия", заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.

КНР Си Цзиньпин Владимир Путин Владимир Зеленский
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