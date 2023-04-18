Роскомнадзор зафиксировал около 40 крупных утечек персональных данных с начала года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) зафиксировал в этом году уже около 40 крупных утечек персональных данных, которые остаются доступными с помощью специальных средств, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Прекрасные дата-сеты, они все выложены в общий доступ, несмотря на то, что доступ к ним ограничивается существующими техническими средствами. Но, к сожалению, они доступны с помощью специальных средств", - сказал он во вторник в кулуарах First Russian Data Forum.

По словам Вагнера, из утекших баз "можно узнать о человеке, где живёт, где работает, с кем работает". "Узнать о нем такие подробности, которые мы сами о себе не знаем", - сказал замглавы РКН.

Вагнер отметил, что с одной стороны необходимо ужесточение законодательства и норм хранения данных, а с другой - РКН предлагает также усилить меры саморегулирования.

В РКН считают, что доступ к работе с большими данными должен быть предоставлен тем, кто гарантирует их безопасность.

"Доступ к большим данным должен иметь тот, кто гарантирует безопасность, конфиденциальность, нести ответственность в случае нарушения конфиденциальности. Я говорю не про административную - перед государством, а про гражданско-правовую - перед человеком, чьи данные оказались в общем доступе", - отметил замглавы РКН.

В настоящее время в "борьбе за данные" проигравшим оказывается их обладатель. В качестве примера замглавы РКН привел ситуацию, когда галочка о даче согласия на обработку персональных данных стоит на некоторых сайтах по умолчанию, а текст согласия составляет несколько десятков страниц. В этом случае говорить об информированности пользователя не приходится, считают в службе.

Вторым предложением РКН является совершенствование механизмов саморегулирования отрасли, сказал Вагнер. "Альтернативой ужесточению требований и правовых оснований является некоторое саморегулирование через кодексы, требования, стандарты отрасли с учётом специфики деятельности той или иной организации", - сказал он.