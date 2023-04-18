Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Роскомнадзор зафиксировал около 40 крупных утечек персональных данных с начала года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) зафиксировал в этом году уже около 40 крупных утечек персональных данных, которые остаются доступными с помощью специальных средств, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Прекрасные дата-сеты, они все выложены в общий доступ, несмотря на то, что доступ к ним ограничивается существующими техническими средствами. Но, к сожалению, они доступны с помощью специальных средств", - сказал он во вторник в кулуарах First Russian Data Forum.

По словам Вагнера, из утекших баз "можно узнать о человеке, где живёт, где работает, с кем работает". "Узнать о нем такие подробности, которые мы сами о себе не знаем", - сказал замглавы РКН.

Вагнер отметил, что с одной стороны необходимо ужесточение законодательства и норм хранения данных, а с другой - РКН предлагает также усилить меры саморегулирования.

В РКН считают, что доступ к работе с большими данными должен быть предоставлен тем, кто гарантирует их безопасность.

"Доступ к большим данным должен иметь тот, кто гарантирует безопасность, конфиденциальность, нести ответственность в случае нарушения конфиденциальности. Я говорю не про административную - перед государством, а про гражданско-правовую - перед человеком, чьи данные оказались в общем доступе", - отметил замглавы РКН.

В настоящее время в "борьбе за данные" проигравшим оказывается их обладатель. В качестве примера замглавы РКН привел ситуацию, когда галочка о даче согласия на обработку персональных данных стоит на некоторых сайтах по умолчанию, а текст согласия составляет несколько десятков страниц. В этом случае говорить об информированности пользователя не приходится, считают в службе.

Вторым предложением РКН является совершенствование механизмов саморегулирования отрасли, сказал Вагнер. "Альтернативой ужесточению требований и правовых оснований является некоторое саморегулирование через кодексы, требования, стандарты отрасли с учётом специфики деятельности той или иной организации", - сказал он.

РКН Роскомнадзор Милош Вагнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Норвежский экологический фонд Bellona признан нежелательным в РФ

Норвежский экологический фонд Bellona признан нежелательным в РФ

Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

Два стратегических бомбардировщика России совершили полет над Охотским и Беринговым морями

Главы МИД стран G7 договорились усилить санкции в отношении России

Депутаты предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

Депутаты предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Военком Москвы анонсировал тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });