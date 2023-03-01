Суды в 2022 году взыскали более 50 млн рублей штрафов за нарушения с персональными данными

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году российские суды выписали по искам Роскомнадзора штрафы на более чем 50 млн рублей за нарушения при работе с персональными данными. Об этом на вебинаре "Защита персональных данных" сообщил замруководителя РКН Милош Вагнер.

"Вместо плановых проверок во взаимодействии проводили плановые мероприятия без взаимодействия, то есть наблюдение за информационными ресурсами операторов. К сожалению, почти в половине случаев были выявлены нарушения. Несмотря на ограничения, в прошлом году были составлены более 180 протоколов по выявленным нарушениям в области персональных данных, и взыскано судами штрафов на сумму более 50 млн рублей", - сказал он.

Более 100 исковых заявлений было подано ведомством к сайтам, которые работали с полным неисполнением российского законодательства.

Все исковые заявления службы были удовлетворены судами.

В реестр нарушителей были внесены сервисы интернет-пробива, мобильные приложения сбора данных из телефонных книг, справочники жителей с адресами и телефонами, сайт со сведениями о частной жизни людей, сообщил замглавы РКН. Были заблокированы в том числе и ресурсы с персональными данными пользователей сервисов доставок, попавшими в сеть в результате крупных утечек по судебным искам РКН.