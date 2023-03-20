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Французские "Республиканцы" не поддержат вотум недоверия кабмину

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Лидер французской правой партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что подавляющее большинство его однопартийцев в парламенте проголосуют против вотума недоверия правительству.

"Подавляющее большинство группы "Республиканцев" не поддержат ни одно из предложений о вынесении вотума недоверия", - сказал Сьотти в эфире регионального телеканала БФМ-Нис.

"Голосовать за вотум недоверия, будь то в поддержку (предложения - ИФ) Марин Ле Пен или Меланшона, это значит хотеть того, чтобы завтра премьером стал Меланшон, а Марин Ле Пен стала министром финансов (...) Это смешно", - подчеркнул он.

Лидер партии выразил уверенность, что объявить вотум недоверия правительству в понедельник не удастся. На вопрос журналиста о том, будут ли исключены из партии те, кто проголосует за вотум, Сьотти ответил: "Посмотрим".

Французские СМИ отмечают, что исход голосования в понедельник по вопросу вотума недоверия будет во многом зависеть от того, как проголосуют члены партии "Республиканцы", у которых 62 места в нижней палате парламента.

Для вынесения вотума недоверия необходимы 287 голосов. Как объясняют французские СМИ, такого количества голосов партиям удастся достичь, только если большинство республиканцев и все депутаты от "Национального объединения", а также от "Нового народного экологического и социального союза" (Nupes) и группы Liot проголосуют "за".

Позже в понедельник Национальное собрание рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству. Один из них подан "Национальным объединением", возглавляемым в парламенте Марин Ле Пен, второй - независимой парламентской группой Liot.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В частности, он предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Франция Республиканцы Эрик Сьотти
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