Две трети французов поддерживают идею объявить вотум недоверия правительству

Фото: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство французов выступает за то, чтобы депутаты в понедельник вынесли вотум недоверия правительству страны из-за его решения принять пенсионную реформу без одобрения Национального собрания, свидетельствуют результаты опроса Elabe для телеканала BFM TV.

Так, согласно его результатам, 68% опрошенных поддерживают эту инициативу.

Отмечается также, что чуть больше половины (51%) из тех, кто голосовал во втором туре президентских выборов во Франции в 2022 году за Эммануэля Макрона, считают, что правительству должно быть объявлено недоверие.

Опрос проводился 18-19 марта, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Позже в понедельник Национальное собрание рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству. Один из них подан "Национальным объединением", возглавляемым в парламенте Марин Ле Пен, второй - независимой парламентской группой Liot.

Для вынесения вотума недоверия необходимы 287 голосов. Как отмечают французские СМИ, такого количества голосов партиям удастся достичь, только если большинство республиканцев и все депутаты от "Национального объединения", а также от "Нового народного экологического и социального союза" (Nupes) и Liot проголосуют "за".

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В частности, он предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.