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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Национальное собрание Франции отвергло вотумы недоверия правительству

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Французская парламентская оппозиция не смогла добиться нужного большинства голосов для двух вотумов недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет.

Только девяти голосов не хватило оппозиционным депутатам нижней палаты французского парламента - Национального собрания, чтобы отправить в отставку Борн и тем самым автоматически сделать несостоявшейся пенсионную реформу голосованием за вотум недоверия, предложенный фракцией Liot.

За это первое предложение проголосовали 278 депутатов. Для отставки правительства необходим минимум в 287 голосов. Таким образом поддержанная левыми и центристами инициатива Liot - независимых депутатов и представителей заморских территорий - не прошла.

Но против правительства Борн был выдвинут второй вотум недоверия от фракции крайне правого "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен. Однако за это предложение проголосовали всего 94 депутата.

Таким образом отвергнуты оба вотума недоверия, и пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.

СМИ сообщают о первых признаках новых очагов протеста вечером в понедельник после голосования в Национальном собрании.

Франция
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