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Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Французская газета Le Journal du dimanche назвала тревожным рейтинг популярности президента Эммануэля Макрона, который в связи с событиями вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%.

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По данным издания, решение президента и премьера принять реформу по изменению срока выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в нижней палате парламента - Национальном собрании - с использованием позволяющей такой шаг конституционной статьи 49.3 привело к снижению их популярности до уровня, сравнимого только с началом 2019 года во время кризиса "желтых жилетов".

Макроном недовольны более 70% французов, согласно опросу, проведенному институтом общественного мнения IFOP по заказу Le Journal du dimanche. Президент потерял 4 пункта за месяц и опустился ниже символической оценки в 30% - до 28% удовлетворенных его политикой.

Теперь он отстал от рейтинга премьера Элизабет Борн, также невысокого. Ее поддерживают 29% населения.

"Это очень плохой эпизод для обоих руководителей исполнительной власти", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор IFOP Фредерик Даби.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция Эммануэль Макрон
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