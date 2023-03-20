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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок Китая, которому в РФ даже немного завидуют

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай за последние десять лет под руководством Си Цзиньпина сделал колоссальный рывок вперед, и в России этому даже немного завидуют, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал он в начале переговоров с председателем КНР.

"Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой", - отметил Путин.

"Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой", - отметил Путин.

По словам президента РФ, в Китае создана эффективная система развития экономики и укрепления государства.

"Она намного более эффективная, чем во многих других странах. Это очевидный факт", - сказал Путин, пояснив, что в Китае "рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом".

Он также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

Российский лидер также сообщил, что во вторник он обсудит с председателем КНР вопросы экономического взаимодействия двух стран.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
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