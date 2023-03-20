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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Си Цзиньпин выбрал Россию для первого визита после переизбрания

Он также поблагодарил Путина за поддержку Китая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию в качестве первого визита после переизбрания, как и 10 лет назад, поскольку Россия и Китай являются добрыми соседями. Он сказал это на неформальной встрече в Москве с президентом Владимиром Путиным.

Он напомнил, что ровно десять лет назад, когда он впервые стал председателем КНР, он выбрал Россию в качестве страны для первого зарубежного визита.

"И по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце", - отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, "китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества, и именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения".

"Я вам очень признателен в том плане, что всегда за все последние годы в отношении развития, строительства Китая вы всегда положительным образом к нам относитесь. Вы всегда оказываете нам поддержку. Мы, конечно, это ощущаем. Мы вам благодарны", - сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину.

Он отметил, что Россия и Китай имеют "многие одинаковые или схожие цели в стремлении вперёд".

"Обе наши страны в настоящее время прилагают огромные усилия в достижении наших целей в деле развития и процветания. Мы поставили задачу в осуществлении модернизации в китайской модели. В России также поставлены грандиозные цели по развитию страны, - сказал председатель КНР. - Уверен, при нашем сотрудничестве и тесном взаимодействии мы обязательно вместе достигнем этих целей".

Председатель КНР выразил признательность российскому президенту "за добрую инициативу, за то, что сегодня мы будем с вами в формате "один на один", проведем дружеский обмен мнениями".

Во время этого общения, отметил Си Цзиньпин, лидеры двух стран обменяются мнениями по вопросам двустороннего характера, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Китай Си Цзиньпин Владимир Путин
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