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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом, передает корреспондент "Интерфакса".

Самолет китайского лидера приземлился в московском аэропорту "Внуково-2".

Государственный визит председателя КНР в Россию начнется в понедельник с переговоров в формате "тет-а-тет" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это будет первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР. Последний раз китайский лидер посещал Россию также с государственным визитом в июне 2019 года, Путин в свою очередь был с визитом в Китае в начале февраля 2022 года на открытии Пекинской Олимпиады.

Российского-китайские переговоры в расширенном формате с участием делегаций пройдут во второй день визита председателя КНР в Москву.

Китай Си Цзиньпин
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