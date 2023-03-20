Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 года. Соответствующее постановление правительства подписано 18 марта и размещено на официальном портале правовой информации.

Запрет не распространяется на экспорт рапса в страны ЕАЭС, в Абхазию и Южную Осетию, на поставки в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, а также в других целях.

Как и ранее, экспорт через пункт пропуска Забайкальск разрешен, но только до 31 марта 2023 года.

Запрет начинает действовать с даты вступления постановления правительства в силу - со дня официального опубликования.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. Ранее предполагалось, что запрет в очередной раз будет продлен с 1 марта.

По данным Росстата, РФ в 2022 году собрала 4,515 млн тонн рапса против 2,794 млн тонн в 2021 году (рост в 1,6 раза).

Минсельхоз рассматривал и возможность повышения экспортной пошлины на рапс.

По словам источника на рынке, в качестве варианта рассматривалась ставка в 30% от таможенной стоимости. В настоящее время поставки облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.