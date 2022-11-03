Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия, по данным на 3 ноября, собрала рекордные 4,6 млн тонн рапса (в бункерном весе), что на 55,5% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Урожайность увеличилась на 14,4%, до 20,9 ц/га.

По данным Росстата, в прошлом году урожай рапса составил 2,8 млн тонн.

"Результаты уборочных работ позволяют прогнозировать в текущем году урожай рапса в объеме более 4 млн тонн в весе после доработки. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности России", - подчеркивает ведомство.

Посевные площади под рапсом за 10 лет (с 2013 по 2022 год) выросли в 1,8 раза - с 1,3 млн га до 2,3 млн га. Интерес к его производству в том числе обусловлен высоким экспортным потенциалом. Так, с начала года поставки рапса за рубеж увеличились на 80%, до 383 тыс. тонн.

В этом году на стимулирование производства масличных культур - рапса и сои - предусмотрено 4,8 млрд рублей. "Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону. Средства, выделенные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", планируется распределить между 43 регионами", - сообщает Минсельхоз.