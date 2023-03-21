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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Началась встреча Си Цзиньпина и Мишустина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Стартовал основной день государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - он прибыл на встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным в дом правительства.

Ожидается, что основной темой беседы Мишустина и Си Цзиньпина будет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

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На российско-китайских переговорах в доме правительства присутствует значительная часть российского кабинета министров.

По завершении встречи с Мишустиным председатель КНР отправится в Кремль, где продолжится российско-китайский саммит, стартовавший накануне с неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина.

Во вторник в переговорах в Кремле будут участвовать многочисленные делегации двух стран.

Си Цзиньпин Михаил Мишустин Китай
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