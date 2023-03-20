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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве завершилась неформальная встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер покинул Кремль.

В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось четыре с половиной часа. Путин вышел на улицу проводить председателя КНР. Они кратко пообщались у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание.

Во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

Китай Москва Кремль Си Цзиньпин Владимир Путин
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