Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве завершилась неформальная встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер покинул Кремль.
В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось четыре с половиной часа. Путин вышел на улицу проводить председателя КНР. Они кратко пообщались у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание.
Во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.