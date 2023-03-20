США надеются, что Си Цзиньпин призовет Россию вывести войска с Украины

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - США рассчитывают на то, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Владимиром Путиным выступит за вывод российских сил с Украины, заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы призываем к тому, чтобы Си Цзиньпин выступил за (...) вывод российских сил с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН. (...) Мы надеемся, что Си Цзиньпин повлияет на президента Путина в том, чтобы Россия вывела войска", - сказал он.

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Си Цзиньпин может призывать Москву лишь к прекращению боевых действий на Украине, что не предусматривает вывода российских войск с Украины.

Ранее в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в США не поддерживают идею урегулирования ситуации на Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности.

"Основным элементом любого плана по установлению справедливого и долгосрочного мира должно быть соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любой план, во главе которого не стоит этот принцип, (...) призван содействовать несправедливому исходу, - сказал он. - Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских сил, (...) позволит России укрепить позиции на Украине".

На прошлой неделе Кирби говорил, что в Вашингтоне надеются, что после визита в Москву Си Цзиньпин поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Председатель КНР 20 марта прибыл в Москву, его визит продлится до 22 марта. Он уже провел неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.