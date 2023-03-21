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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Москвичей предупредили о пробках во второй половине дня во вторник

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 14:00 до 19:00 вторника будет сильно затруднено движение на дорогах, предупредил городской Департамент транспорта. Москвичам предложили пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на более позднее время.

К 11:00 Центр организации дорожного движения фиксировал пробки на Тверской улице, Кутузовском проспекте, Москворецкой набережной и улице Маши Порываевой.

К вечеру чиновники ждут пробки до 9 баллов особенно в центре Москвы на Бульварном кольце, Садовом кольце и ТТК.

Москва ЦОДД Дептранс
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