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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что накануне в ходе неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его посетить с визитом Пекин.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом. Поскольку в этом году у нас состоится третий международный форум высокого уровня в рамках "Одного пояса, одного пути", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Он напомнил, что Путин "принимал участие в предыдущих двух форумах".

"Инициатива "Один пояс, один путь" - это важная тема нашего сотрудничества с Россией, поэтому я обязательно приглашаю президента Путина принять участие в этом форуме", - сказал председатель КНР.

Китай Си Цзиньпин Владимир Путин
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