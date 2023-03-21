Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ближайшее время посетить с визитом КНР, чтобы возобновить механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая.

"Мы будем уделять приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с вами. Есть механизм регулярных встреч глав правительств, мы должны продолжать эту традицию", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Мишустиным.

Он отметил, что есть также другие форматы двустороннего сотрудничества. "В этом году мы должны активизировать их работу", - сказал председатель КНР.

"Я приглашаю вас, господин премьер-министр, посетить в любое удобное время Китай с визитом. Мы немного пообщались, подчеркнув, что нужно быстро восстановить работу механизма регулярных встреч и приглашаю вас как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с премьером госсовета Ли Цяном", - сказал Си Цзиньпин.