В ГМИИ открывается выставка "Золото сарматских вождей"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 25 апреля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка "Золото сарматских вождей", на которой будут представлены уникальные памятники народа сарматы.

"Артефакты, которые мы подставляем на выставке, являются памятником огромного этнического образования, которое обитало в том числе на территории России - это сарматы, про которых толком ничего не известно", - сказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева на пресс-показе.

Она отметила, что у сарматов не было письменности, поэтому вся информация о них была "из так называемых параллельных источников, то есть о них писали греки, персы, но от самих сарматов долгое время ничего не было, кроме каких-то памятников, которые периодически встречались в разных кладах".

"Находка Филипповских курганов, в своем время, превратилась в археологическую сенсацию, потому что это наиболее крупное свидетельство быта, жизни и прикладного искусства сарматов", - добавила Лихачева.

Она также сообщила, что представленные на выставке экспонаты никогда не показывали в Москве. Выставка также уникальна тем, что "мужская" часть экспонатов представлена уфимскими специалистами, а "женская" - оренбургскими. На выставке они впервые объединены в одном экспозиционном пространстве.

Пушкинский музей будет и дальше делать археологические выставки, пообещала Лихачева.

"У меня личная мечта, я очень хочу сделать выставку, посвященную искусству верхнего Палеолита и вообще этой эпохи", - добавила она.

На выставке представлены уникальные памятники Филипповских курганов - наследия кочевников-сарматов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Эти произведения были обнаружены в результате археологических раскопок, проведенных в 1986-1990 годах экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР под руководством А.Х. Пшеничнюка, а также в 2004-2009 и 2013-2014 годах Приуральской археологической экспедицией Института археологии РАН и Оренбургского государственного педагогического университета.

В экспозицию вошли артефакты середины I тысячелетия до н.э., среди которых защитный доспех и детали амуниции, мечи и кинжалы, копья, луки и наконечники стрел, пробирные камни, конская упряжь, одежда и элементы ее декора, ювелирные украшения, зеркала, костяные ложечки, каменные жертвенники, а также "золотые" олени и другие ритуальные предметы.

Важной частью экспозиции стали бытовые и ритуальные сосуды. Существенная часть представленных на выставке экспонатов - подлинные золотые и серебряные предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, которые впервые экспонируются за его пределами. Некоторые из них не выставлялись даже в самом музее и были известны только узкому кругу специалистов.