Марина Лошак намерена заняться новыми проектами в России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак сообщила, что решила уйти со своего поста, так как достаточно долго проработала на одном месте, и намерена работать над новыми проектами в России.

"Можно посмотреть все мои большие интервью за последние годы. В каждом из них я говорила, что 10 лет - это хороший срок для директора музея. Это мое устойчивое ощущение. Сегодня очень вовремя. Просто вовремя во всех смыслах. Я это чувствую и готова к этому, поэтому не сбивайте меня с моего бодрого настроя", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он планирует продолжить работу в России и заняться новыми проектами.

"Я себя чувствую абсолютно молодым человеком внутренне и физически пока тоже. У меня очень-очень много всяких идей, планов. И все они связаны с нашим пространством, естественно. Потому что в других пространствах есть кому заниматься тем, чтобы там травка росла. А мы должны у себя ее растить. Буду все осуществлять постепенно", - сказала она.

Лошак напомнила, что до прихода в Пушкинский каждые семь лет меняла место работы на гребне успеха. "Это очень правильная для меня структура жизни. И не зря все западные музеи дают каждому директору максимальный срок - восемь лет: два раза по четыре. Мне кажется, это правильно потому, что каким бы ни был директор, он привыкает постепенно к тому, что делает. И эта привычка не хороша", - сказала она.

"Должен прийти кто-то следующий, у кого есть совсем молодые свежие амбиции, кому нужно доказать самому себе, нужно зажечь, как говорят наши дети, и это все очень полезно. То есть платье нужно переодеть на другое. И мне очень важно сделать еще какой-то шаг в своей жизни", - отметила Лошак.

21 марта Минкультуры РФ сообщило, что Лошак ушла из ГМИИ по собственному желанию, а возглавит Пушкинский музей Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководила Музеем архитектуры имени Щусева. Комментируя публикации о предстоящей смене руководства ГМИИ, Лихачева сказала 20 марта, что ее контракт истечет днем позже, но о новых назначениях она не в курсе.

"Я отлично знаю Елизавету, и считаю, что для музея это будет хорошо. Надеюсь",- сказала Лошак.

Она выразила надежду, что музей продолжит двигаться в намеченном русле. "Важно, чтобы все точно также происходило. И так и будет. За последние полтора года, мне кажется, настолько стало идеальным, что пусть так и будет. У нас все есть, все запланировано, концепция движения, есть список выставок до ноября 2025 года, они все очень важные. Потому что мы понимаем, что до этого времени нам удастся привозить выставки откуда-то, не успеть просто. Мы знаем, как будут развиваться регионы",- сказала Лошак, добавив, что необходимо также закончить строительство музейного квартала.

Во вторник журналистам была представлена новая инсталляция в кабинете директора Пушкинского музея "Мои полторы комнаты", отсылающая к одноименному произведению Иосифа Бродского, созданная его однофамильцем - художником и архитектором Александром Бродским. "В проёме между двумя комнатами мы создали коридор - это своеобразный портал, внутри которого находятся книги отзывов самых главных, исторических, 20-ти выставок, которые мы сделали за эти 10 лет. Они существуют в одном пространстве. (...) Это наша память, наша судьба. (...) Каждый, кто сел за стол директора, должен продолжать жизнь этого портала",- сказала Лошак.