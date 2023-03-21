Дума приняла в I чтении поправки о предупреждениях о сбросе пестицидов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает обязать аграриев предупреждать пчеловодов и население о сбросе пестицидов не позднее чем за три дня, но не ранее чем за десять дней.

Действующая сейчас правовая конструкция позволяет аграриям выносить одно предупреждение о сбросе пестицидов - в начале сезона и на весь период медосбора, но пчеловоды говорят, что невозможно изолировать пчел в улье на все летние месяцы.

Законопроект № 222259-8 в палату в октябре 2022 года внесла Тюменская областная дума. Он был подготовлен на основании обращения общественной организации "Промышленные пчеловоды России".

Согласно действующему законодательству, аграрии не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов оповещают население (живущее в радиусе 7 км) о проведении таких работ.

При этом, как говорится в пояснительной записке, на практике данная норма выполняется следующим образом: дается объявление, что некое "ООО (название предприятия)" с 25.05.2022 по 01.08.2022 будет проводить химическую обработку, просим владельцев пчелосемей вывезти пасеку в безопасное место или изолировать вылет пчел из улья.

"Таким образом, формально требование закона о сроках оповещения соблюдено. Однако целей защиты интересов пчеловодов такая редакция нормы не достигает, так как невозможно изолировать пчел в улье с мая по август", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов, правовая конструкция, в которой указывается лишь предельный минимальный срок для оповещения об обработках, позволила сложиться практике, когда аграрии дают одно объявление об обработках пестицидами в начале сезона.

Законопроект предлагает установить не только минимальный (3 дня), но и максимальный предельный срок (10 дней), в течение которого должно проводиться оповещение населения об обработках пестицидами.

"Вынужденная перевозка пчелосемей в другое место или перекрытие летков влекут убытки для пчеловодов как в виде реального ущерба, так и упущенной выгоды. А существующий порядок уведомления о пестицидных обработках создает необоснованные конкурентные преимущества одному виду бизнеса (аграриям - ИФ) перед другим (пчеловоды - ИФ)", - говорится в пояснительной записке.

"Внесение предлагаемых изменений будет способствовать соблюдению справедливого баланса интересов аграриев и пчеловодов - промышленников. Кроме того, учитывая, что пестициды 1 и 2 класса опасности являются канцерогенами, а обязанность оповещения установлена законом не только в отношении пчеловодов, но и всего населения населенных пунктов в радиусе 7 км от обрабатываемых земельных участков, то предлагаемые изменения также будут способствовать сохранению здоровья населения", - обращают внимание авторы документа.