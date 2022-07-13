Массовая гибель пчел произошла на юго-востоке Татарстана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Специалисты управления Россельхознадзора по Татарстану обследовали поля рапса и люцерны у села Кузайкино после массовой гибели пчел у пчеловода в этом селе, сообщила пресс-служба ведомства.

"В отношении ООО "Союз Агро" проведена профилактическая беседа в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами", - говорится в пресс-релизе.

Кузайкино находится в Альметьевском районе Татарстана, инцидент произошел 1 июля.

"В ходе обследования установлено, что рапс обрабатывался с 28 по 30 июня, в том числе инсектицидами первого класса опасности для пчел. Обработки проводились в ночное время на расстоянии 2,5 км от Кузайкино", - уточнил сотрудник ведомства.

Ранее в этом году случаев массовой гибели пчел в Альметьевском районе не отмечалось, в целом по республике зафиксировано три случая: наряду с Альметьевским районом пчелы также гибли в Нижнекамском и Заинском районах, сообщили "Интерфаксу" в управлении.

В последние годы пчелы в России массово гибнут из-за обработки посевов медоносных растений пестицидами.