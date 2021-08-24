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Более 500 пчелосемей погибло в двух кубанских станицах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Краснодарского края, Россельхознадзор и Росприроднадзор проводят проверку по факту массовой гибели пчел в Мостовском районе Краснодарского края.

По словам представителя ведомства, "при проведении авиахимических работ сельскохозяйственным предприятием, зарегистрированным и находящимся в городе Курганинске, в станицах Ярославская и Махошевская Мостовского района произошла массовая гибель пчел на пасеках".

В свою очередь, председатель ассоциации пчеловодов Кубани Алексей Ивченко сообщил агентству, что 9 августа между станицами Ярославской и Махошевской в дневное время была проведена обработка полей подсолнечника предположительно гербицидом "Пикет".

В результате у владельцев личных подсобных хозяйств в двух станицах погибло более 500 семей пчел, сказал он. Ивченко подчеркнул, что нанесен ущерб не только земельным участкам, но и водоохранной зоне реки Фарс. Пострадала экосистема, поскольку погибли практически все естественные опылители.

"Коллектив пчеловодов написал жалобу с просьбой провести проверку в Росприроднадзор, Россельхознадзор, ветеринарную службу, полицию и прокуратуру. Пока результатов нет", - сказал Ивченко.

В управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю агентству подтвердили факт гибели пчел.

Адвокат Михаил Школьник заявил агентству, что во время обработки полей от вредителей допущены грубые нарушения требований санитарных правил и норм. По его словам, за такие нарушения грозит административная ответственность по ст. 8.3 и 8.6 КОАП, а при наступлении тяжких последствий возможна уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Краснодарский край

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