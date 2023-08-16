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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В РСХБ отметили рост производства меда в России на 1% в год с 2017 года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия с 2017 года увеличивает производство меда в среднем на 1% в год. В 2022 году оно превысило 67 тысяч тонн, сообщает центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В топ-5 медоносных регионов вошли Башкирия (7 тысяч тонн), Алтайский край (4,6 тысячи тонн), Воронежская область (4,4 тысячи тонн), Татарстан (4,1 тысячи тонн), Краснодарский край (3,5 тысячи тонн). "Из регионов-лидеров быстрее всего растет производство меда в Воронежской области. Средний темп прироста за последние пять лет здесь составил 21%. В остальных вошедших в топ-5 регионах этот показатель не превышал 5%", - сообщается в пресс-релизе.

По подсчетам аналитиков центра, потребление меда в стране составляет около 0,5 кг на человека в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Импорт не превышает 1% потребления.

В 2022 году в России насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% было сосредоточено в хозяйствах населения. На фермерские хозяйства их приходилось 4,6%, на сельхозорганизации - 1,7%. При этом производство меда в фермерских хозяйствах растет опережающими темпами: в 2022 году прирост составил 14,3%, в хозяйствах всех категорий - 3,8%, отметили эксперты.

Башкирия Воронежская область РСХБ Татарстан Алтайский край Краснодарский край
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