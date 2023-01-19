Новак уверен в востребованности газа "Силы Сибири 2" в Китае

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский газ из магистрали "Сила Сибири 2" будет востребован на китайском рынке, уверен вице-премьер Александр Новак.

"Мы безусловно рассматриваем этот проект как один из основных в рамках развития сотрудничества с нашими партнерами из Китайской Народной Республики. Сейчас вся необходимая работа идет, продолжаются переговоры компании "Газпром" с китайским партнерами. Вы знаете, технико-экономическое обоснование и проектирование газопровода через Монголию осуществляется. Проект очень перспективный. Мы считаем, что в условиях роста потребления газа он будет востребован", - заявил Новак журналистам в кулуарах Российско-Туркменского бизнес-форума в Ашхабаде.

Отвечая на вопрос о перспективах поставки газа независимых производителей в этот газопровод, Новак сказал: "Мы считаем, что в целом месторождения, которые находятся в Восточной Сибири, должны комплексно использоваться для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры. Это все и рассматривается в рамках развития в целом газотранспортной инфраструктуры. И у нас Министерство энергетики прорабатывает этот вопрос сейчас".

Газопровод "Сила Сибири"

Как сообщалось, с 2019 года "Газпром" начал поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В течение пяти лет объемы должны выйти на уровень 38 млрд куб. м газа в год.

В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".