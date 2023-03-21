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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В Кремле не исключают визита Путина в Китай в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Возможность поездки президента России Владимира Путина в Китай в 2023 году существует, сказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Об этом шла речь, я уже сказал, и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует", - сказал он, но не смог назвать примерные сроки этого визита.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом, визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник два лидера провели неформальную встречу и ужин. Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай.

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин Юрий Ушаков
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