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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Песков заявил, что РФ готовится к саммиту БРИКС, несмотря на решение МУС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Решение о поездке президента РФ Владимира Путина в ЮАР на саммит БРИКС пока не принималось, но подготовка к саммиту идет, не смотря на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест российского лидера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока не принималось решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Все идет своим чередом", - добавил он, отвечая на вопрос, повлияло ли решение МУС на подготовку российской делегации.

17 марта стало известно, что досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

Дмитрий Песков БРИКС МУС Владимир Путин
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