Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на его арест, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировал президент на решение МУС.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире... Мы это фиксируем, но если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится", - добавил он.

В минувшую пятницу стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

В МИД РФ в свою очередь заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Владимир Путин Дмитрий Песков МУС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Досрочный период ЕГЭ начался в России

Режим ЧС объявлен в Магадане из-за последствий циклонов

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Военная операция на Украине

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Путин написал статью об отношениях России и Китая

"Аэрофлот" отправит Boeing 777 для вывоза из Сочи пассажиров отмененных рейсов

Что произошло за день: воскресенье, 19 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });