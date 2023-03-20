В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на его арест, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировал президент на решение МУС.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире... Мы это фиксируем, но если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится", - добавил он.

В минувшую пятницу стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

В МИД РФ в свою очередь заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.