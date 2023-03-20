Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что также возбуждено дело против прокурора МУС по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В частности, сообщает СКР, дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей инстанции Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

22 февраля 2023 года прокурор МУС Хан "в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан РФ", говорится в сообщении.

На основании данного ходатайства, по версии ведомства, вышеназванные судьи МУС "вынесли незаконные решения об аресте президента РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка".

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - заявили в СКР.

Решение МУС об аресте Путина

В минувшую пятницу, 17 марта, стало известно, что досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

В МИД РФ в свою очередь заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на его арест.

"Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировал президент на решение МУС.

МУС Владимир Путин СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Досрочный период ЕГЭ начался в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });