СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что также возбуждено дело против прокурора МУС по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В частности, сообщает СКР, дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей инстанции Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

22 февраля 2023 года прокурор МУС Хан "в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан РФ", говорится в сообщении.

На основании данного ходатайства, по версии ведомства, вышеназванные судьи МУС "вынесли незаконные решения об аресте президента РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка".

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - заявили в СКР.

Решение МУС об аресте Путина

В минувшую пятницу, 17 марта, стало известно, что досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

В МИД РФ в свою очередь заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на его арест.

"Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировал президент на решение МУС.