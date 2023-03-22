Аксенов заявил, что украинские БПЛА не причинили серьезного ущерба в Джанкое 20 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что атака украинских беспилотников в Джанкое 20 марта, по предварительным данным, не нанесла серьезных повреждений.

"По предварительным оценкам, серьезного ущерба украинские БПЛА не нанесли", - сказал Аксенов журналистам в среду.

По его словам, в Джанкое повреждены два частных дома, два двухэтажных здания повреждены в селе Яркое. "Магазин и склад кормов для животных повреждены в Джанкое, в селе Калиновка обломки упали между двумя зданиями дорожного техникума, повреждены общежитие, учебный и административный корпуса", - сообщил глава Крыма.

Аксенов добавил, что в Джанкое также осколками был поврежден легковой автомобиль. Кроме того, после падения обломков были обрывы линий электропередачи, они оперативно устранены, заключил он.

Администрация Джанкоя ввела в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки беспилотников 20 марта.