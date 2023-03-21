Режим ЧС муниципального уровня введен в Джанкое после атаки беспилотников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Администрация Джанкоя ввела в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Игорь Ивин.

"Продолжается обследование, выявление размеров ущерба для возмещения потерпевшим", - сказал Ивин.

Он добавил, что никаких ограничений для жителей города не вводилось.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует факт использования беспилотных летательных аппаратов при атаке на объекты в Джанкое на севере Крыма ночью 20 марта.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дроны были сбиты. Пострадавший при падении обломков мужчина находится в местной больнице в состоянии средней степени тяжести.