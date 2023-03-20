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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Силы ПВО отработали по целям в небе в районе Джанкоя

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Силы ПВО отработали по целям в небе над Джанкоем, предварительно при падении обломков пострадал один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на месте зампредседателя Совмина Крыма Игорь Михайличенко должен оценить последствия, после чего будут приняты решения о компенсациях.

По заявлению советника главы Крыма Олега Крючкова, при падении обломков повреждения получили несколько домов. "Отработала система ПВО. Обломки беспилотника повредили несколько домов. Серьезных разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года, в последний раз - в день годовщины всекрымского референдума 16 марта в небе над Сакским районом. В основном, речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов Джанкой
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