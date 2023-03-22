Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Отгрузка угля из Кемеровской области на восток в условиях санкций должна как минимум вдвое превышать объем, о котором регион договорился с ОАО "РЖД", сообщил журналистам министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев.

Кемеровская область подписала с РЖД соглашение, по которому монополия в 2023 году обязуется обеспечить отгрузку 53,1 млн тонн угля на восток из региона.

"Раньше, когда не было санкций, этого (объема - ИФ) может быть и было достаточно, но на сегодняшний день как минимум вдвое надо этот объем увеличивать", - отметил Токарев.

При этом он выразил сомнение, что РЖД сможет вывезти даже и 53,1 млн тонн угля из Кузбасса в 2023 году.

"Первый квартал у нас по плану РЖД стоит (отгрузка в объеме - ИФ) 15,1 млн тонн, на сегодняшний день РЖД немного задерживает отгрузку, хотя в марте пытается нагнать, но мы думаем, что навряд ли они 15,1 млн тонн отгрузят, а следующий квартал - уже идут "окна" - ремонтные работы, тяжело будет это нагнать. Но РЖД утверждают, что тот объем, который они подписали в соглашении, они вывезут", - сказал Токарев.

По его словам, западные направления также "забиты".

"На сегодняшний день у нас практически все угольные станции забиты составами, гружеными углем. Поэтому проблема (отгрузки угля из региона - ИФ) на сегодняшний день продолжает оставаться большой", - отметил министр.

Чтобы реализовать уголь за "хорошую цену", необходима возможность отгрузки на восток, добавил он.

Ранее в обзоре Банка России по региональной экономике со ссылкой на представителей сибирского угольного бизнеса сообщалось, что сибирские производители угля лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам - через порты Дальнего Востока, вынуждены использовать западные порты "даже для поставок в Азию".

"Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта (...) По мнению угледобывающих компаний, в текущий период основное негативное влияние на их деятельность оказывает не эмбарго на экспорт в Европу, а логистические ограничения на железнодорожные поставки угля на восток", - отмечалось в обзоре.