В Минкультуры РФ заявили, что новые руководителей музеев займутся привлечением посетителей

ГМИИ им. А.С.Пушкина Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ при назначении новых руководителей музеев ожидает от них вдумчивого, грамотного и профессионального развития учреждения, одной из задач, которая ставится перед ними, является привлечение новых посетителей, сообщила "Интерфаксу" директор департамент музеев и внешних связей ведомства Елена Харламова.

"Конечно, каждый из нас приходит в определенное время для того, чтобы принести что-то новое, усилить какое-то направление, которое до этого не было развито. Поэтому, появление нового директора - это всегда движение вперед. По крайней мере, мы надеемся на это, и когда назначаем кого-то, мы ждем от этого человека вдумчивого, грамотного, профессионального развития", - сказала Харламова.

По ее словам, среди задач, которые ставятся перед новыми руководителями, - привлечение новых посетителей. Она отметила, что музеи часто работают именно с теми людьми, которые уже посещают выставки, пытаются изучить их интересы и удивить.

"Но мы еще не дошли до той стадии, когда нам надо работать с тем посетителем, который не ходит в музей, у которого в парадигме досуга музея нет. Поэтому, наша новая задача - развернуться и на того горожанина, который не видит музея как места проведения своего досуга. Это тоже задача директоров, которые приходят", - добавила собеседница агентства.

По словам Харламовой, от новых руководителей также требуется сохранить многолетнее доверие посетителей к музеям.

С начала года Минкультуры РФ сообщило о смене ряда руководителей музеев. Так, в начале февраля Государственную Третьяковскую галерею покинула Зельфира Трегулова, возглавлявшая музей с 2015 года. Ее место заняла Елена Проничева, ранее руководившая с 2020 года Политехническим музеем.

В том же месяце свой пост покинул гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Занимавший должность руководителя с 1988 года, Гусев стал президентом учреждения, а временно исполнять обязанности генерального директора назначена заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

21 марта экс-директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, возглавлявшая музей с 2013 года, написала заявление об уходе с должности по собственному желанию - контракт с ней истекал 2 апреля. На следующий день Минкультуры РФ назначило руководителем Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, которая с 2017 года занимала должность директора Музея архитектуры имени Щусева. Новым директором архитектурного музея Минкультуры РФ назначило главного хранителя Наталью Шашкову.

Наконец, 22 марта новым директором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов.