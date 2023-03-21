Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак покидает свой пост, ее сменит искусствовед Елизавета Лихачева, которая с 2017 года возглавляла Государственный музей архитектуры им. Щусева, сообщили в Минкультуры.

"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Минкультуры отметили, что под руководством Лошак в Пушкинском музее было запущено свыше 60 выставочных российских и международных проектов. Воплощены в жизнь спецпроекты для младшего возраста, а также проект "Пушкинский Youth", который объединяет все молодежные программы музея. Открылась программа "Друзья Пушкинского", что помогло создать большое сообщество постоянных посетителей музея.

После перехода на новую должность Лихачева продолжит консультативную поддержку реставрации Дома Мельникова, являющегося филиалом музея архитектуры им. Щусева, начало которой запланировано на май 2023 года, добавили в министерстве.

Днем ранее об этих кадровых решениях сообщил РБК, ссылаясь на источники. Лошак комментировать ничего не стала. Лихачева сказала, что о новых назначениях ничего не знает, но ее контракт с Музеем архитектуры истекает 21 марта.

В феврале 2023 года Минкультуры сменило руководство Третьяковской галереи и Русского музея. На этом фоне 13 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что Лошак решила уйти из Пушкинского музея. Она тогда это опровергла и добавила, что ее трудовой контракт действует до 2 апреля и уходить она не собирается.

Марина Лошак

Лошак - советский и российский куратор, галерист, арт-менеджер, коллекционер, одна из ведущих кураторов русского авангарда. Она возглавляла ГМИИ им. А.С.Пушкина с 2013 года, куда была назначена Министерством культуры с согласия предыдущего директора Ирины Антоновой, ставшей президентом музея.

Она работала в Одесском государственном литературном музее, после переезда в 1986 году в Москву около года работала в Государственном музее В.В.Маяковского.

В 1991 году она стала соосновательницей (вместе с Еленой Языковой и Любовью Шакс) галереи "Роза Азора". В 1999-2003 годах была директором "Московского центра искусств" (МЦИ) на Неглинной. В 2007 году вместе с Марией Салиной открыла на "Винзаводе" собственную галерею "Проун", в которой стала арт-директором. С 2012 - руководитель Музейно-выставочного объединения "Манеж", в состав которого входили ЦВЗ "Манеж", МГВЗ "Новый Манеж", МВЦ "Рабочий и колхозница", ВЗ "Домик Чехова", Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и музей Вадима Сидура.

Под руководством Лошак ГМИИ провел ряд масштабных выставок в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями: "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" (2017), "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" (2018); "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" (2018), "Пикассо & Хохлова" (2018-2019), "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" (2019).

Елизавета Лихачева

Елизавета Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. С 2017 года была директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

За время руководства Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры было организовано более 80 выставочных проектов. Среди них такие выставки, как "Архитектура стадионов", "Матвей Казаков и допожарная Москва", "Эпоха Модерна", "Шухов. Формула архитектуры", "Профессия - реставратор", а также временная экспозиция "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF". Один из наиболее ярких проектов Лихачевой - работа в Доме Мельникова.