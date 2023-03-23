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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Штрафы за нарушения в пожароопасный сезон для граждан вырастут до 20 тысяч рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - МЧС России предупреждает об увеличении суммы штрафов за нарушение безопасности во время пожароопасного сезона.

"Суммы штрафов кратно увеличены. За нарушение правил пожарной безопасности для гражданина сумма штрафа увеличена до 20 тысяч рублей, для других лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических - до 800 тысяч рублей", - сказал журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Он добавил, что пожароопасный сезон в регионах стартует по решению властей.

Пожароопасный сезон открыт в 14 регионах страны, а в четырех уже действует особый противопожарный режим.

МЧС Ринат Еникеев
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