МЧС не видит нужды в обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил и направил заинтересованным организациям и ведомствам предложения ввести для собственников нежилых помещений, организующих массовые мероприятия, обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. В МЧС выступили против обязательности.

Об этой инициативе на круглом столе "Причины и неочевидные последствия пожаров на объектах социальной инфраструктуры" рассказал заместитель директора департамента развития имущественного страхования юридических лиц ВСС Александр Попов. Свои предложения ВСС разослал в Совет Федерации, в профильные ведомства, в том числе в МЧС .

ВСС предлагает страховать риски жизни и здоровью людей при пожарах на объектах социального значения при массовом скоплении людей на сумму 2 млн рублей, риски ущерба имуществу посетителей - в пределах 50 тысяч руб. Аналогичные суммы выплат установлены другими действующими законами об обязательном страховании ответственности, например, в страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Реализация инициативы предполагает введение механизма финансовых гарантий для собственников таких помещений, а также создания общероссийского реестра по таким договорам страхования.

При подготовке предложений страховщики во главу угла "поставили защиту потерпевших, чтобы люди четко понимали - при наступлении страхового события в каком объеме, в какие сроки человек может получить страховое возмещение", отметил Попов. По его словам, сегодня пострадавший ходит по судам, обращается во все органы, ему говорят, что виновник не установлен, еще требуется проведение ряда экспертиз, есть иные препятствия. В одиночку человек ничего не может сделать". По данным союза, в России только 7% собственников страхуют свое недвижимое имущество.

Около 80% пострадавших на пожарах людей страдают во время пожаров не от них самих, а от факторов химического и токсического отравления продуктами горения.

Как рассказал на круглом столе заведующий поликлиническим отделением 20 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 23", старший врач отделения скорой медицинской помощи, токсиколог Андрей Бажин, пострадавшим на пожарах оказывается медицинская скорая помощь, а при необходимости помощь в стационарных лечебных учреждениях, в поликлиниках, в ходе реабилитации (то есть в рамках обязательного медицинского страхования - ИФ). Он добавил, что проявление признаков отравления у оказавшихся на пожаре может оказаться не сразу в момент события, но позже, поэтому их состояние также отслеживается медиками.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев положительно отозвался о практике страхования ответственности собственников помещений, отвечающих за безопасность при массовом скоплении людей. Однако, по его словам, в министерстве считают, что такое страхование должно быть добровольным для собственников помещений. "Добросовестных страховщиков надо поддерживать, но все это должно быть добровольно. Обязательное страхование - непопулярная мера", - отметил он.

МЧС со своей стороны разработало меры стимулирования собственников к заключению договора страхования гражданской ответственности, сказал директор департамента.

Ведомство определяет шесть категорий, по которым распределяются все здания с точки зрения пожарной безопасности и защиты от рисков. К самой низкой категории с точки зрения рисков относятся здания с концентрацией до 50 человек. "В зависимости от категории определяется и частота проведения проверок противопожарной безопасности. Чем выше категория, тем чаще будут проводиться проверки", - сказал Еникеев.

Перевести здание в категорию с пониженными рисками собственнику можно при надлежащем уровне безопасности самих зданий, организации мер противопожарной безопасности и при действующем договоре страхования ответственности.

"Мы сделали проект калькулятора, где в расчетах заложен фактор наличия договора страхования гражданской ответственности собственника. Наличие страховки будем расценивать как фактор, учитывающийся при переводе здания в категорию с меньшими рисками", - продолжил Еникеев.

Представитель МЧС привел статистику, по которой 95% случившихся в стране пожаров регистрируется в жилом секторе. В этом секторе, недоступном для проверок пожарных инспекторов, которые обязательны для нежилых объектов социального назначения, все чаще возводятся многоэтажные здания, которые используются как реабилитационные, гостиничные или образовательные комплексы. Пожары на таких объектах регистрируются все чаще. Этот пробел в системе организации пожарной безопасности в ближайшее время планируется устранить на законодательном уровне, отметил Еникеев. Соответствующие законодательные инициативы, направленные на усиление пожарной безопасности на социальных объектах, разрабатываются Минэкономразвития и Минтрудом.

По данным МЧС, общее число пожаров за последние годы снижается. Причинами пожаров в жилом секторе чаще всего становится неосторожное обращение с огнем (в том числе неисправные печи и курение), в нежилом секторе - проведение строительно-монтажных работ или неполадки с электропроводкой, заключил представитель МЧС.