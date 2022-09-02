Сергей Иванов предложил ужесточить наказание за пал травы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме "Экосистема. Заповедный край" высказался за ужесточение наказания за палы травы.

"Во-первых, надо наказывать жестче, на мой взгляд, этих людей. Я не кровожадный, но когда человек поджег у себя траву и полдеревни спалил и платит штраф за это, если его поймали, 3 тысячи рублей - это, извините, смешно", - сказал он.

По его словам, в селах продолжают поджигать траву.

"Ошибочно считать, что от этого новая трава вырастет лучше. Ученые уже голос сорвали, объясняя, что это не так. Нет, все равно поджигают траву. Ветерок дунул в другую сторону, последствия понятны", - отметил Иванов.