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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Сергей Иванов предложил ужесточить наказание за пал травы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме "Экосистема. Заповедный край" высказался за ужесточение наказания за палы травы.

"Во-первых, надо наказывать жестче, на мой взгляд, этих людей. Я не кровожадный, но когда человек поджег у себя траву и полдеревни спалил и платит штраф за это, если его поймали, 3 тысячи рублей - это, извините, смешно", - сказал он.

По его словам, в селах продолжают поджигать траву.

"Ошибочно считать, что от этого новая трава вырастет лучше. Ученые уже голос сорвали, объясняя, что это не так. Нет, все равно поджигают траву. Ветерок дунул в другую сторону, последствия понятны", - отметил Иванов.

Сергей Иванов
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