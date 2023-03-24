Мосгорсуд в пятницу проверит законность приговора Калви и Дельпалю по делу Baring Vostok

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу на приговор по делу о растрате средств банка "Восточный", по которому осуждены семеро человек, в том числе основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви.

Как ожидается, судебное заседание начнется в 10:00 мск.

Ранее американец Майкл Калви и другой фигурант дела - операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, оспорили вынесенный им приговор, попросили Мосгорсуд отменить его и оправдать их.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным срокам условного лишения свободы.

Калви получил 5,6 лет лишения свободы условно, Дельпаль 4,6 года условно. Также на 5 лет условно осужден директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян - к 4,6 годам условно, бывшый гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и экс-директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов получили по 4 года условно каждый, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев - к 3,6 годам условно.

Всем им также установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны поведением доказать свое исправление.

Фигуранты "дела Baring Vostok" признаны виновными в растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Калви после приговора заявил, что суд не разобрался в деле и повторил версию обвинения.

"В суде были представлены буквально сотни доказательств того, что я и мои коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка. Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают, как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор", - отметил Калви.

Кроме того, он подчеркнул, что возмутительно "быть осужденным за преступление, которого не было".