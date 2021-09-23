Майкл Калви намерен продолжать инвестиции в экономику РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok американский бизнесмен Майкл Калви, условно осужденный в России, заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику РФ.

"Я планирую и дальше инвестировать (в Россию - ИФ)", - заявил Калви на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве в четверг.

Он отметил, что порядка 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане.

В 2019 год Калви и ряд его коллег стали обвиняемыми по резонансному уголовному делу о хищении средств банка "Восточный". Никто из фигурантов не признал вину.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. В частности, Калви получил пять с половиной лет условно. Бизнесмен счел этот приговор "глубоко несправедливым" и оскорбительным. "(Быть приговоренным по этому делу) глубоко оскорбительно для меня, как для профессионала в области инвестиций", - заявлял он журналистам в августе.

Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован защитой всех осужденных. Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока не назначена.