Губернатор Красноярского края Усс сообщил, что не знает местонахождение своего сына

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс не осведомлен о деталях исчезновения своего сына Артема Усса, находившегося под домашним арестом в Италии, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

"Меня как отца очень беспокоит судьба моего сына. Местонахождение его мне неизвестно, как и детали произошедшего. Могу сказать, что, по словам Артема, квартира, в которой он находился, очень тщательно охранялась карабинерами (один из четырех видов Вооруженных сил Италии - ИФ). Его посещали даже несколько раз ночью, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда", - сказал он.

Усс добавил, что как юрист он убежден в невиновности своего сына, и деяния, которые ему инкриминируются, не только не являются преступными, но и не являются правонарушениями, за которые его можно было бы оштрафовать.

"Это не только мое мнение, но и мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана, США, которые тоже принимали участие в его защите, а также представителя из Страсбурга", - отметил губернатор.

Он напомнил, что сразу после ареста Артема Усса высказывались предположения, в том числе и представителями Запада о возможности его обмена на американских граждан.

"Дело в отношении него было не просто представлено, а я бы сказал грубо сфальсифицировано. Даже фотография, которая находилась в суде - это фотография другого человека, о чем нам хорошо известно. Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то большой интерес в геополитической игре", - заключил Усс.

Как сообщалось в среду, руководитель представительства МИД в Красноярске Артем Захаров подтвердил информацию о том, что суд в Италии одобрил экстрадицию в США Артема Усса.

"Позиция нашего ведомства в том, что Артем Усс, равно как и другие граждане России, оказавшиеся вместе с ним в этой ситуации, должны быть возвращены в Российскую Федерацию", - заявил Захаров "Интерфаксу".

По его мнению, решение итальянского суда об экстрадиции Усса в США имеет "политический подтекст".

20 октября 2022 года Усса задержали в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).