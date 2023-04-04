Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Сын красноярского губернатора Усса, бежавший из Италии, находится в России

Сын красноярского губернатора Усса, бежавший из Италии, находится в России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, сын красноярского губернатора Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, находится в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства и губернатора Красноярского края.

"Да, мы подтверждаем, что Артем Усс находится в России", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он не уточнил, общался ли глава Красноярского края Александр Усс со своим сыном.

17 октября 2022 года Усса задержали по американскому ордеру на арест в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций. В декабре его перевели из тюрьмы под домашний арест.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

21 марта Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. 23 марта стало известно, что он скрылся из-под домашнего ареста.

Артем Усс Красноярский край Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заочно арестованному в РФ Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Рабочие советы ГАЗа просят власти взять под контроль уход Volkswagen из РФ

Рабочие советы ГАЗа просят власти взять под контроль уход Volkswagen из РФ

Путин проведет в среду заседание СБ РФ, где обсудят вопросы безопасности в новых регионах

Убийство Владлена Татарского

Дарье Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта

Дарье Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет

За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"

Шойгу заявил об актуализации электронных баз данных о призывниках

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });