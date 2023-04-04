Сын красноярского губернатора Усса, бежавший из Италии, находится в России

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, сын красноярского губернатора Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, находится в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства и губернатора Красноярского края.

"Да, мы подтверждаем, что Артем Усс находится в России", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он не уточнил, общался ли глава Красноярского края Александр Усс со своим сыном.

17 октября 2022 года Усса задержали по американскому ордеру на арест в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций. В декабре его перевели из тюрьмы под домашний арест.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

21 марта Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. 23 марта стало известно, что он скрылся из-под домашнего ареста.