Рябков допустил включение сына губернатора Усса в список обмена с США

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал исключать возможности включения сына красноярского губернатора Александра Усса – Артема Усса – в список для потенциального обмена заключенными с США.

"Возможно всё", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее стало известно, что Италия одобрила экстрадицию Усса в США.

"Дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждениях такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан. Здесь тоже существует своя доля традиционного американского лукавства", - отметил Рябков.

По его словам, представители США "произносят громкие фразы, что борются "за каждого своего гражданина", а на самом деле в некоторые разменные схемы те, кто у нас находится в том числе по серьезным статьям в заключении, интереса у них не вызывают или вызывают недостаточный интерес".

"Поэтому я не знаю, какова судьба господина Усса будет. Я надеюсь, что он так или иначе вернется домой, но по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов просто нет никаких оснований", - подчеркнул замминистра.

"Мы всегда боролись и будем бороться за каждого, оказывая консульскую помощь, защищая его или ее интересы всеми доступными средствами. Это, конечно, относится и к господину Уссу", - сказал Рябков.

В октябре 2022 года стало известно о задержании Артема Усса в Италии из-за претензий США в связи с возможным обходом санкций. Александр Усс сообщил, что в деле идет речь о поставках "нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире". Он считает задержание сына политически мотивированным.

В РФ Артем Усс заочно арестован и объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты "а, б" части 4 статьи 174 УК РФ).