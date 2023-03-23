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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Милане сын губернатора Усса мог покинуть Италию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, уже мог покинуть эту страну, сообщает в четверг газета Corriere della Sera, не уточняя источник информации.

"Сотрудники правоохранительных органов изучают данные камер наблюдения в жилом комплексе, в котором жил Усс, а также уличных камер. Вероятно, 40-летний мужчина смог покинуть Италию. Не исключается, что он улетел на частном самолете из аэропорта "Линате", - информирует газета.

Издание отмечает, что следователи проверяют эту версию.

Ранее в четверг агентство ANSA сообщило, что Усс скрылся из-под домашнего ареста после того, как итальянский суд одобрил его экстрадицию в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы.

"Российский бизнесмен в среду сломал электронный браслет на лодыжке и сбежал из дома близ Милана, где находился под домашним арестом, после того, как узнал об одобрении его экстрадиции в США, где ему могут дать до 30 лет тюремного заключения по обвинениям в обходе санкций и отмывании денег", - передавало агентство.

По данным ANSA, в настоящее время Усса разыскивают карабинеры Италии.

В минувший вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США.

Накануне в МИД РФ заявили, что настаивают на возвращении Усса в Россию. "Позиция нашего ведомства в том, что Артем Усс, равно как и другие граждане России, оказавшиеся вместе с ним в этой ситуации, должны быть возвращены в Российскую Федерацию", - заявил "Интерфаксу" руководитель представительства МИД в Красноярске Артем Захаров.

По его мнению, решение итальянского суда об экстрадиции Усса в США имеет "политический подтекст".

Захаров также сообщил, что российская сторона обращалась в итальянские правоохранительные органы со всеми соответствующими запросами, обоснованиями, которые касаются передачи, в том числе Усса, в Россию.

Отец Усса, губернатор Красноярского края Александр Усс, также назвал задержание политически мотивированным.

17 октября 2022 года Усса задержали по американскому ордеру на арест в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций. В декабре его перевели из тюрьмы под домашний арест.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Артем Усс Александр Усс Красноярский край Италия Милан США
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