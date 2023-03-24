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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в пятницу не смог рассмотреть жалобу на приговор по делу о растрате средств банка "Восточный", по которому осуждены семеро человек, в том числе основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви.

"Судебное заседание откладывается на 21 апреля для перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними Дельпаля", - огласил судья.

Ранее американец Майкл Калви и другой фигурант дела - операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, оспорили вынесенный им приговор, попросили Мосгорсуд отменить его и оправдать их.

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Как выяснилось в суде, Калви и Дельпаль после отмены им меры пресечения, которое произошло в январе 2022 года, покинули Россию и вернулись в свои страны.

"Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - сказал адвокат Тимофей Гриднев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что его подзащитный "очень хочет приехать в Россию, чтобы участвовать в судебном заседании, и, если сможет получить визу, обязательно сделает это".

Большинство других подсудимых также решили не приходить в суд. На заседании присутствовал только один из семи осужденных - Максим Владимиров.

Дело Baring Vostok

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным срокам условного лишения свободы.

Калви получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно, Дельпаль четыре года и шесть месяцев условно. Также на пять лет условно осужден директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян - к четырем годам и шести месяцам условно, бывший гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и экс-директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов получили по четыре года условно каждый, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев - три года и шесть месяцев условно.

Всем им также установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны поведением доказать свое исправление.

Фигуранты "дела Baring Vostok" признаны виновными в растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Калви после приговора заявил, что суд не разобрался в деле и повторил версию обвинения.

"В суде были представлены буквально сотни доказательств того, что я и мои коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка. Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают, как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор", - отметил Калви.

Кроме того, он подчеркнул, что возмутительно "быть осужденным за преступление, которого не было".

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