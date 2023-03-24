Песков заявил, что решения о поездке Путина в ЮАР пока не принималось

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Решения о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. ЮАР признает юрисдикцию этого суда. Власти этой страны уже заявили, что консультируются с Москвой по поводу сложившейся ситуации.

Накануне глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что Путин приглашен на саммит БРИКС. "Президент Путин - один из лидеров БРИКС - приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства", - заявила Пандор.