Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Песков заявил, что решения о поездке Путина в ЮАР пока не принималось

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Решения о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. ЮАР признает юрисдикцию этого суда. Власти этой страны уже заявили, что консультируются с Москвой по поводу сложившейся ситуации.

Накануне глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что Путин приглашен на саммит БРИКС. "Президент Путин - один из лидеров БРИКС - приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства", - заявила Пандор.

Дмитрий Песков Владимир Путин ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на мясо за последний месяц заметили 32% россиян

Дело Baring Vostok

Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

Адвокаты подтвердили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

Дело Baring Vostok

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Что произошло за день: четверг, 23 марта

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Блогер Максим Кац заочно арестован за фейки об армии РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });