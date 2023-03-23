Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Будапеште заявили о праве игнорировать решение об ордере МУС на арест Путина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный досудебной палатой Международного уголовного суда (МУС), не имеет обязательной силы на венгерской территории, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

По сообщению Bloomberg, Гуляш заявил в четверг журналистам, что "Венгрия не признала официальный статус той части устава МУС, которая позволила бы такому ордеру на арест иметь обязательный для исполнения характер". Он пояснил, что в Будапеште так поступили, так как в противном случае нарушили бы конституцию Венгрии.

Агентство отмечает, что Венгрия подписала Римский статут МУС в 1999 году и ратифицировала в 2001 году, следовательно, в целом признает его юрисдикцию.

Досудебная палата Международного уголовного суда 17 марта выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Венгрия Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Что случилось этой ночью: четверг, 23 марта

США и Южная Корея завершили масштабные военные учения у границы с КНДР

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });