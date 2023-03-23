В Будапеште заявили о праве игнорировать решение об ордере МУС на арест Путина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный досудебной палатой Международного уголовного суда (МУС), не имеет обязательной силы на венгерской территории, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

По сообщению Bloomberg, Гуляш заявил в четверг журналистам, что "Венгрия не признала официальный статус той части устава МУС, которая позволила бы такому ордеру на арест иметь обязательный для исполнения характер". Он пояснил, что в Будапеште так поступили, так как в противном случае нарушили бы конституцию Венгрии.

Агентство отмечает, что Венгрия подписала Римский статут МУС в 1999 году и ратифицировала в 2001 году, следовательно, в целом признает его юрисдикцию.

Досудебная палата Международного уголовного суда 17 марта выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.