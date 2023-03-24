Хуснуллин поручил не снижать темпы строительства в новых регионах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил не снижать темпы строительства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает сайт правительства.

"В настоящее время в новых регионах развернута масштабная работа по строительству и восстановлению жилья и инфраструктуры, в чем важное участие принимают шефствующие субъекты Российской Федерации. Работы еще много, поэтому прошу организовать темпы строительства не ниже, чем в прошлом году. Важно создать для людей достойные условия жизни", - сказал Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Он отметил необходимость в короткие сроки приступить к подготовке к следующему отопительному периоду. Кроме того, он поручил проработать вопрос создания опорной сети МФЦ на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Благодарю субъекты, которые активно подключились к работе в новых регионах. Также перед нами стоит задача сформировать полноценную программу их социально-экономического развития", - подчеркнул вице-премьер.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин на этом же заседании добавил, что в 2023 году предстоит реализовать ряд важных инфраструктурных проектов и развернуть на новом уровне жилищное строительство.

"Совместно с новыми регионами и субъектами Российской Федерации, оказывающими помощь в их восстановлении, спланировали восстановительные работы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023 год. Одновременно Минстроем России ведется работа по формированию планов работ на 2024-2025 годы", - заключил Файзуллин.

Ранее сообщалось, что почти 8,5 тысячи объектов уже восстановили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.